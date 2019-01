RKDES: Puzzelrit en proosten op 2019

Kudelstaart – Zondag 7 januari is er weer de jaarlijks RKDES puzzelrit, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie.

Natuurlijk is er weer geprobeerd om er een mooie toerrit met leuke verrassende vragen van te maken, zodat de deelnemers heerlijk door de mooie natuur kunnen rijden.

Start is vanaf half 10 tot 11 uur ’s ochtends in de kantine van RKDES aan de Wim Kandreef. Deelname is gratis en aan de puzzelrit mogen ook niet-leden deelnemen.

Aansluitend op de puzzelrit vanaf 16.00 uur is er weer de nieuwjaarsreceptie waar zowel leden als bestuur als supporters elkaar een mooi nieuwjaar kunnen wensen. Het bestuur van RKDES nodigt u van harte uit om te komen proosten op een mooi en sportief 2019!