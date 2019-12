RKDES MO9-7M met plezier aan kop

Kudelstaart – Yell yell yell, RKDES wint wel! Dat is de yell die de voetbalmeiden van RKDES aan het begin van iedere wedstrijd uitschreeuwen. Iedere maandag en woensdag, weer of geen weer, wordt er door onder andere deze meiden onder leiding van Sander en Sophie hard getraind, waarna ze in het weekend kunnen schitteren op het veld. Langs de lijn trotse ouders en natuurlijk ook de coaches Sebastiaan en Joost.

Iedere wedstrijd wordt door deze meiden gestreden voor de puntjes en hoe. Laatst stonden de meiden met 3-0 achter maar ze lieten zich niet ontmoedigen en knokte terug, uiteindelijk was de uitslag van deze wedstrijd 6-6. Dit is precies waar het team voor staat. Ze doen het met elkaar, staan voor elkaar klaar en laten zichzelf niet uit het veld slaan. Maar wat nog veel belangrijker is ze hebben veel plezier en lol met elkaar.

En dat plezier leidt tot resultaat blijkt wel uit het feit dat de meiden nadat ze zijn ingedeeld in een andere poule alle punten hebben binnengehaald! Het zijn daarom dé kampioenen van RKDES en dat is afgelopen zaterdag uitbundig gevierd. Nu even de winterstop daarna er weer tegen aan.. Yell yell yell, RKDES wint wel!