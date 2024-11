Rijbewijzen ingevorderd na alcoholcontroles

Aalsmeer – In de avond en nacht van vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober heeft het basisteam van de politie Aalsmeer Uithoorn alcoholcontroles gehouden op de Samoaweg in Uithoorn en de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer.

Om acht uur in de avond startte de controle in Uithoorn en al snel was het raak. Er werden totaal 123 bestuurders gecontroleerd, waarvan er 2 betrapt werden op rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ook zijn meerdere processen-verbaal uitgeschreven voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, kapotte verlichting en beslagen ramen.

Na een korte pauze werd de controle verplaatst naar Aalsmeer. Het eerste voertuig dat de politie liet stoppen, bleek al meteen ‘goed fout’. Na analyse is het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. Helaas was dit nog maar het begin. De volgende bestuurder had grote moeite om de controlelocatie te bereiken en aarzelde, wat het vermoeden gaf dat ook deze bestuurder ‘goed fout’ zou zijn. En dit bleek ook het geval te zijn. De bestuurder blies maar liefst 1325 ug/l. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd.

In totaal waren er in Aalsmeer 70 passanten, 5 bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en er zijn 3 rijbewijzen ingevorderd. De politie kijkt met gemengde gevoelens terug op deze controle. Een mooi resultaat, maar tegelijkertijd is het eigenlijk in en in triest…

Bron: Politie Aalsmeer Uithoorn