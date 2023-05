Ride for the Roses voor derde keer in Aalsmeer

Aalsmeer – De Ride for the Roses komt in 2023 terug naar Aalsmeer. Dinsdag 2 mei werd dit heugelijke nieuws met veel enthousiasme bekendgemaakt door de organisatie, KWF Kankerbestrijding, Dutch Flower Group en Nieuw Ondernemend Aalsmeer. Na de succesvolle edities in 2011 en 2015 wordt dit dus de derde keer dat het evenement Aalsmeer aandoet.

Op zondag 1 oktober stappen vele duizenden deelnemers, zowel bedrijven als particulieren, op de fiets. Gekozen kan worden uit routes van 25, 50 en 100 kilometer. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Iedereen kan meedoen en voor iedere deelnemer ligt bij de finish een roos klaar.

Burgemeester Gido Oude Kotte is verheugd dat het bekende evenement opnieuw voor Aalsmeer gekozen heeft. “Ik ben trots dat de Ride for the Roses weer terug is in Aalsmeer. Als gemeente ondersteunen wij dit initiatief voor KWF Kankerbestrijding natuurlijk van harte.”

Evenemententerrein

Achter de schermen zijn al veel voorbereidingen getroffen voor deze bijzondere fietstocht. De start en finish van de Ride for the Roses zijn al bekend. Deze vinden plaats op het nieuw ontwikkelde evenemententerrein naast zwembad De Waterlelie aan de Dreef. Het is het eerste evenement dat georganiseerd wordt op dit nieuwe terrein in de Hornmeer. Dubbel feest voor de gemeente en organisatie dus. Kijk voor meer informatie en inschrijven op: www.ridefortheroses.nl.