Reünie scouting Wiol & Willembarendsz

Aalsmeer – Weet jij nog hoe je beloofde een goede scout te zijn, “iedereen te helpen waar ik kan” en je te houden aan de Scoutingwet? Op 14 oktober aanstaande viert de scoutinggroep Wiol en willembarendszgroep Aalsmeer haar tweede reünie, kom ook en schrijf je nu in!

Het organisatieteam, Aty Roodenburg, Jackelien Boorsma, Harry Maarse, Sam Keessen en Wietske Gercama, Marije Belkom en Ron Dol, maakt zich op voor een geweldige reünie. Aty vertelt: “Tijdens de eerste vergaderingen hebben we met elkaar besproken wat Scouting nu eigenlijk voor ons heeft betekend, wat we ons herinneren van onze scoutingtijd. We kwamen erop uit dat het niet alleen een leuke, spannende en uitdagende vrijetijdsbesteding was. We hebben allemaal ontzettend veel geleerd.”

“En wat een kleurrijk gezelschap”, sluit Harry enthousiast aan. “Op scouting vind je mensen met hele verschillende achtergronden. Denkers en doeners, praters en zwijgers, maar allemaal in de loop van tijd gewend geraakt samen te werken, elkaars krachten te benutten, zonder onderscheid des persoons. Juist ook daarom kijken we enorm uit elkaar weer te zien en hopen we dat alle oudscouts dit artikel breed verspreiden en anderen over de streep trekken ook te komen!”

Jackelien vult aan: “Want weet je nog wie er bij jou in de boot zat tijdens kamp? Met wie jij nachtenlang kletste bij het kampvuur? Met wie jij swingde op de kamphit? Met wie je die leuke programma’s voor jouw speltak bedacht? Hoe leuk zou het zijn om elkaar weer te spreken!”

Het is duidelijk dat het organisatieteam popelt iedereen weer te zien en te spreken. Dus schrijf je snel in via: https://www.scoutingwwb.nl/activiteit/reunie/info. Dit kan nog tot eind september.