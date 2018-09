Reünie HWC, afscheid oude schoolgebouw

Amstelveen – Op zaterdag 13 oktober wordt in het schoolgebouw van het Hermann Wesselink College aan de Startbaan de 5-jaarlijkse reünie gehouden. Deze reünie heeft een bijzonder karakter, omdat dit de laatste reünie is in de huidige school. Na zo’n 40 jaar wordt het gebouw gesloopt en zullen de lessen worden gegeven in de nieuwe school die wordt gebouwd naast de oude school.

Er wordt een afwisselend reünieprogramma aangeboden. De dag start met een lunch voor medewerkers en oud-medewerkers. Daarna kunnen er in het middagprogramma diverse lesjes worden gevolgd. Ook is er een afscheidstoer door het gebouw.

Na het middagprogramma is er een borrel waarbij ook catering aanwezig is. Docenten zorgen voor live muziek. Vanaf 20.30 uur wordt het podium overgenomen door oud-leerlingenbands. De avond eindigt om 22.00 uur.

De toegangskaarten voor de reünie kunnen via de website van school worden besteld. Ook op de dag zelf zijn toegangskaarten te koop aan de deur.