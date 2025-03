Restauratie monumentale boerderij Industrieweg van start

Mijdrecht – De restauratie van de historische boerderij aan de Industrieweg 30 in Mijdrecht is officieel van start gegaan. De eerste fase bestaat uit de demontage van de oude schuur. De originele balken en bakstenen worden zorgvuldig hersteld en opnieuw gebruikt, zodat het karakter van dit rijksmonument behouden blijft. De restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Utrecht uit het fonds Erfgoedparels.

Zeldzame boerderij

De boerderij werd in 1879 gebouwd op de plaats van een oudere boerderij en is een zeldzaam voorbeeld van een kop-rompboerderij, een type dat ongebruikelijk was in de provincie Utrecht. De stichters uit Noord-Holland pasten de bouwstijl aan de bodemgesteldheid aan. Het is de laatste boerderij van dit type in de voormalige agrarische polder, wat het behoud extra waardevol maakt.

Verbetering aanzien bedrijventerrein

De restauratie van de boerderij betekent een duidelijke verbetering van het aanzien van het bedrijventerrein. De eigenaar heeft een gemengde functie van het pand voor ogen, met de voorkeur voor een bijeenkomst- of horecafunctie. Rondom de boerderij komen nieuwe bedrijfsgebouwen in een passende bouwstijl. De komende tijd werkt de gemeente samen met de eigenaar de invulling van dit gebied uit. De restauratie is naar verwachting in de zomer van 2027 afgerond.

Wethouder Cees van Uden is blij met de start van de werkzaamheden: “De restauratie van de boerderij aan de Industrieweg is een belangrijke stap in het behoud van ons lokale erfgoed. We zijn trots op deze ontwikkeling en kijken uit naar het resultaat, dat niet alleen het historische karakter van het gebouw bewaart, maar ook nieuwe mogelijkheden biedt voor de toekomst van Mijdrecht.”

De restauratie van de historische boerderij aan de Industrieweg 30 in Mijdrecht is officieel van start gegaan. Foto: aangeleverd.