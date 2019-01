Renovatie gemeentehuis in volle gang

Aalsmeer – De renovatie van het gemeentehuis is in volle gang. Aan de buitenzijde staat het ontwerp van architect Berghoef in de steigers, maar ook binnen is de verbouwing duidelijk zichtbaar. De eerste verdieping rondom de burgerzaal is ingepakt in plastic. De kantoren hier worden in een duurzaam jasje gestoken. Het gemeentehuis krijgt overal dubbele beglazing en de muren worden geïsoleerd.

Tot zolang deze werkzaamheden plaatsvinden, heeft het college zich genesteld in de ‘kelder’ van het gemeentehuis. De kamers van de fracties zijn nu overdag de werkruimtes van de burgemeester, de wethouders en de secretariaat- en communicatie-medewerkers, want blijven werken in de eigen kamers is onmogelijk, zoals bijgaande foto van de werkruimte van de burgemeester laat zien.

Het gemeentehuis is overigens ‘gewoon’ geopend voor inwoners. Van alle diensten kan gebruik gemaakt worden. Binnen lopen kan via de gebruikelijke ingang aan het Raadhuisplein. Deze ingang met gedenksteen gaat overigens ook nog in ere hersteld worden. De lift hier gaat verdwijnen en komt terug aan de zijkant van het gemeentehuis, zijde Van Cleeffkade.

Foto: www.kicksfotos.nl