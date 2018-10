Renovatie gemeentehuis gaat van start

Aalsmeer – Op 22 oktober start de gemeente met de renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis. Op 15 oktober wordt een bouwplaats aangelegd naast het gemeentehuis op het Driekolommenplein. Tijdens de renovatie blijft het gemeentehuis open voor de dienstverlening aan inwoners. Ook de winkels aan het Raadhuisplein, de Action en het Gezondheidscentrum, blijven gewoon bereikbaar.

De werkzaamheden duren ongeveer een jaar en vinden voor een groot deel binnen in het gemeentehuis plaats. Naar verwachting is er gedurende sommige fasen van de verbouwing meer vrachtverkeer in de buurt van het gemeentehuis. Daarbij wordt een aantal parkeerplekken bij het gemeentehuis vrijgemaakt voor de busjes van het bouwbedrijf. Het bouwbedrijf heeft toegezegd de veiligheid rond het gemeentehuis te waarborgen en de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Verduurzamen

Het gemeentehuis van Aalsmeer is een pand met een monumentale status, ontworpen door de bekende Aalsmeerse architect Berghoef. Om het gebouw te behouden voor de toekomst is een ingrijpende renovatie nodig. Uitgangspunten bij de verbouwing zijn: renoveren, verduurzamen, betere toegankelijkheid en behoud en versterking van de monumentale waarde. Een groot deel van de werkzaamheden bestaat uit het wegwerken van achterstallig onderhoud.