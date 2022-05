Renner Eekhoff maakt kans op nieuwe start in de Tour

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout – Wielrenner Nils Eekhoff heeft zicht op een nieuwe start in de Ronde van Frankrijk. De Rijsenhouter, die vorig jaar debuteerde in de topkoers, staat op de voorlopige startlijst van zijn Team DSM. De Tour begint op 1 juli in Kopenhagen. Als eerste voorbereiding op de Ronde vertrekt Eekhoff komende week met enkele ploeggenoten naar Tenerife voor een hoogtestage. In juni staan voor hem vervolgens de ZLM Tour in Nederland en de Ronde van België op het programma. Na deze wedstrijden maakt zijn team de definitieve Tourselectie bekend.

Hersteld van een hersenschudding kwam Eekhoff vorige week aan de start van de Vierdaagse van Duinkerke. Van acclimatiseren na zijn lange afwezigheid in het peloton was geen sprake: in de openingsrit werd hij in een massasprint derde en in de etappe van vrijdag kwam hij als negende over de streep. In de heuvelrit naar Cassel moest Eekhoff echter accepteren dat zijn vorm toch nog niet top is. Hij verloor veel tijd en zakte in het klassement naar plek 74.

John en Jytte

Aalsmeerder John Tromp, geabonneerd op podiumplaatsen in ritten van de nationale veteranencompetitie, werd afgelopen zaterdag tweede in Alphen aan de Rijn. Zijn plaatsgenote Jytte Timmermans finishte bij jeugdwedstrijden in Honselersdijk als twaalfde.