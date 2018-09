Regulier onderhoud aan Aalsmeerbaan

Aalsmeer – Op Schiphol wordt van maandagochtend 10 tot en met maandagochtend 17 september regulier klein onderhoud verricht aan de Aalsmeerbaan (18R/36L). Tijdens dit onderhoud wordt rubber van de baan verwijderd, asfalt en beton gerepareerd en de baanverlichting gereinigd.

Goed nieuws voor de inwoners die veel hinder van de Aalsmeerbaan ondervinden, een weekje rust. Echter in Kudelstaart moeten helaas de oordopjes vaker in, want door dit reguliere onderhoud aan de Aalsmeerbaan kan het zijn dat de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan vaker worden ingezet voor vliegverkeer. Het afwijkende baangebruik kan leiden tot overlast in de gemeenten die onder de aan- en uitvliegroutes van deze banen liggen.

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met het Bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS). Dit kan via telefoonnummer 020-6015555 of door het raadplegen van: www.bezoekbas.nl. Hier staan data van regulier- en groot onderhoud van de andere banen op Schiphol. Onder invloed van het weer en operationele verstoringen kan de planning veranderen.