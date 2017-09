Regels voor gebruik trailerhelling

Aalsmeer – Tja, vorig jaar in de maand september kon er nog gebruik van gemaakt worden, de trailerhelling voor boten aan de Stommeerweg, tegenover de Zwarteweg. Het was toen zonnig weer en menigeen liet bij de helling de boot te water voor een dagje varen op de Westeinderplassen. Een contrast met de regen en de wind van nu. Maar, wie weet knapt het weer nog op en kan er toch nog gevaren worden.

De gemeente heeft in juni besloten de trailerhelling van de brandweer ook open te stellen voor particulieren. Het eerste voornemen om dit te verbieden gaf veel negatieve reacties. Kleine boten kunnen natuurlijk bij de jachthavens te water, maar een openbare plek is er niet in de gemeente.

Nu dus wel, maar er zijn wel regels opgesteld om hier gebruik van te maken en hiervoor is deze week een bord geplaatst bij de helling. Logisch natuurlijk dat de brandweer te alle tijden voorrang moet krijgen en dat het gebruik van de helling op eigen risico is. Begrijpelijk ook dat de auto met trailer na de te water lating van de boot op een parkeerplaats gestald dient te worden en niet in de berm geplaatst mag worden.

De andere gebruiksvoorwaarden zijn eigenlijk meer waarschuwingen: Let op, de trailerhelling is steil. Zorg dat omstanders een veilige afstand bewaren. Blijf rustig, voorkom schade aan uw boot, auto of trailer. Zet uw voertuig op de handrem. Handig deze tips, maar of de regel: ‘Blokker het fietspad niet tijdens het traileren’ gaat lukken….