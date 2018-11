Reddingsactie voor Fokker F-28

Streek – Op een Afrikaans vliegveld staat al 16 jaar een iconisch Nederlands vliegtuig in de hete zon weg te kwijnen; de oudste nog bestaande Fokker F-28 Fellowship met de registratie PH-MOL. Nu de plaatselijke vliegveldautoriteiten besloten hebben dat de internationale luchthaven van Bamako in Mali een opknapbeurt moet hebben om mee te gaan in de vaart der volkeren dreigt de Fokker ten prooi te vallen aan de slopershamer. Dat moet voorkomen worden!

Revolutionair

De Fokker F-28 was begin zestiger jaren een revolutionair vliegtuig; het was relatief klein (55 tot 65 passagiers), had pijlvleugels, twee motoren in de staart, was voor een deel gelijmd, had een moderne overzichtelijke cockpit en kon tegen een stootje met een stevig onderstel. Bovendien was de Fokker-directie ervan overtuigd dat dit vliegtuig alleen maar gebouwd kon worden in een Europese samenwerking omdat de kosten voor ontwikkeling en productie te hoog waren voor Fokker om alleen te dragen.

De PH-MOL heeft een uniek verhaal; het is de eerste productiemachine van een serie van 243 stuks. Het vliegtuig is altijd eigendom gebleven van de Fokkerfabriek en werd aan elke maatschappij verhuurd die tijdelijk een extra vliegtuig nodig had. In de tijd dat het vliegtuig niet verhuurd werd deed het allerlei testen voor de fabriek om de F-28 steeds beter te maken.

Mooi detail is dat de verflaag op het vliegtuig in Mali bestaat uit 20 lagen; omdat het vliegtuig steeds snel in andere kleuren gespoten moest worden was er geen tijd om de oude laag te verwijderen… De F-28 is de basis geweest voor het laatste succesvolle vliegtuig dat Fokker gebouwd heeft; de Fokker 70 (afgelopen jaar zijn, na 23 jaar trouwe dienst, de laatste Fokker 70’s bij de KLM uit dienst genomen).

Terug naar Nederland

In 2008 werd eerder een poging gedaan om het vliegtuig te repatriëren. Helaas lukte het toen niet om het vliegtuig terug te brengen naar Nederland. Deze keer, in het jaar dat het vliegtuig 50 jaar oud is, moet het lukken. Drie organisaties hebben de handen ineen geslagen om de operatie uit te voeren; de Stichting Fokker Heritage Trust (eigenaar van al het historische Fokker Erfgoed dat men in 1996 met publieke steun overnam van de Fokker-curatoren), de Stichting Fokker Erfgoed (een vriendenstichting van veel oud-Fokkerwerknemers en Fokker-enthousiastelingen) én het net geopende Nederlandse Transport Museum in Nieuw-Vennep (een museum waarin 16 stichtingen die mobiel erfgoed beheren samenwerken).

In het voorjaar van 2019 moet het vliegtuig geborgen worden. Met de Nederlandse ambassade, het ministerie van Defensie én vertegenwoordigers in Mali wordt samengewerkt om deze operatie succesvol uit te voeren.

Fondsenwervingsactie

Om het vliegtuig naar Nederland te brengen is ongeveer 250.000 euro nodig. Hiervoor wordt een beroep gedaan op Nationale fondsen én op particulieren. Er wordt een fondsenwervingsactie gestart. Uitgaande van eerdere succesvolle operaties met het naar Nederland halen van vliegtuigen (de ‘Uiver’ en Constellation) heeft het museum er het volste vertrouwen in dat de PH-MOL gered kan worden en uiteindelijk in een gerestaureerde staat tentoongesteld kan worden. Bezoek de website www.nederlandstransportmuseum.nl of www.facebook.com/NederlandsTransportMuseum/ voor meer informatie.