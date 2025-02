Recyco statiegeldtas verkrijgbaar bij PLUS Koot Abcoude

Abcoude – Ook last van die ranzigheid die gepaard gaat met het bewaren en inleveren van statiegeldverpakkingen? Daar is nu een oplossing voor. Abcoude heeft de landelijke primeur als eerste fysieke verkooppunt van de Recyco statiegeldtas. Sinds de uitbreiding van het statiegeldsysteem in april 2023 zijn consumenten massaal op zoek naar een schone en gemakkelijke manier om statiegeldblikjes en -flessen te bewaren en in te leveren. Tot nu toe ontbrak een fatsoenlijke oplossing.

De Recyco is een slimme, inklapbare en afsluitbare tas die voorkomt dat statiegeldverpakkingen rondslingeren, nare geuren verspreiden of vieze handen veroorzaken bij het inleveren. Door statiegeldverpakkingen rechtop te stapelen heeft de consument daar geen last meer van. Met een gemiddelde beoordeling van 9,5 online wordt deze tas gezien als dé oplossing voor dit probleem.

U vraagt zich misschien af, waarom Abcoude? Uit onderzoek blijkt dat Abcoudenaren bovengemiddeld milieubewust zijn en actief bezig zijn met duurzaamheid. Daarom heeft Recyco ervoor gekozen om juist hier een pilot te starten. De statiegeldtas is nu tijdelijk verkrijgbaar bij PLUS Koot in Abcoude.

Binnenkort zal de Recyco in heel Nederland beschikbaar zijn, maar voor nu kunnen Abcoudenaren als eersten ervaren hoe handig deze tas is. Meer informatie over de samenwerking is te vinden op www.recyco-tas.nl/plus.

Foto is aangeleverd.