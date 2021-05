Recordomzet Moederdag bij Royal FloraHolland

Aalsmeer – In de week voorafgaand aan Moederdag, week 18, is op de marktplaats van Royal FloraHolland een recordomzet geboekt van ruim 170 miljoen euro. Dat is 8 miljoen meer dan in week 9, toen voor het eerst de grens van 160 miljoen werd overschreden.

Dit jaar is al vier keer een weekomzet behaald boven de 150 miljoen euro. Dat is in de voorgaande twee jaar geen enkele keer gelukt. In de week voor Moederdag zijn in totaal 286 miljoen stuks verkocht (stelen en planten). Dat aantal lag 10% hoger dan in 2019. Ook de gemiddelde prijs lag met plus 21% ruim boven het niveau van 2019. Op de klok lag de gemiddelde prijs zelfs 27% hoger dan het jaar voor corona.

De vergelijking met 2019 wordt gemaakt omdat vorig jaar in de aanloop naar Moederdag wel al sprake was van herstel, maar het aantal stuks nog niet op niveau was.

Bron en foto: Royal FloraHolland