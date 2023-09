Reconstructie Machineweg gaat maandag van start

Aalsmeer – De werkzaamheden aan de Machineweg gaan maandag 25 september beginnen. Het eerste deel dat onder handen wordt genomen, loopt van de Japanlaan tot de Legmeerdijk. Daarna is het deel tussen de Aalsmeerderweg en de Catharina Amalialaan aan de beurt. Het werk aan het eerste deel neemt ongeveer 4 weken in beslag, het werk aan het tweede deel ongeveer 6 weken.

De werkzaamheden zijn onder de naam ‘Reconstructie Machineweg’ te volgen in de Bouwapp die is te downloaden in de bekende appstores. Ook op de site www.debouwapp.nl is alle informatie te vinden.

Herinrichten, asfalteren en voorbelasten

Het gedeelte tussen de Legmeerdijk en de Japanlaan wordt ingericht als 30 km zone. Het bestaande asfalt wordt versmald om ruimte te maken voor een voetpad aan de oostzijde. Tussen de Aalsmeerderweg en de Catharina Amalialaan wordt de gehele asfaltverharding vervangen. Verder wordt op plaatsen waar de weg later verbreed wordt alvast gewicht aangebracht om schade door zettingen in de toekomst te voorkomen; het zogeheten ‘voorbelasten’.

Bereikbaarheid

Tussen de Japanlaan en de Legmeerdijk wordt de Machineweg tijdens de werkzaamheden éénrichtingsverkeer. Dit deel moet aan het eind van de werkzaamheden 1-2 dagen volledig dicht om te kunnen asfalteren. Tijdens de werkzaamheden tussen de Aalsmeerderweg en de Catharina Amalialaan wordt de Machineweg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en automobilisten worden omgeleid via de Emmastraat.