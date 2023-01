Receptie en feestavond 55-jarige Pretpeurders

Kudelstaart – Carnavalsvereniging De Pretpeurders bestaat 55 jaar en dit jubileum werd afgelopen zaterdag 21 januari gevierd met een gezellige receptie en een feestavond. Tijdens de receptie werden alle oud-prinsen en prinsessen en ereleden in het zonnetje gezet door de huidige ‘leider’, prins Richard. Namens de gemeente kwam wethouder Bart Kabout de jarige vereniging feliciteren.

Overigens organiseert De Pretpeurders niet alleen het carnaval in Kudelstaart. Het is weliswaar de grootste en dolste activiteit in dan Poelgilderdam, maar leden nemen ook de organisatie van de Sinterklaas- en Sint Maarten viering op zich en zet teams jaarlijks sportief aan het werk tijdens een groots Beachtoernooi buiten bij het Dorpshuis.

Tijdens de feestavond is natuurlijk polonaise gelopen, heerlijk meegezongen met carnavalhits en gezellig bijgepraat over onder andere de komende activiteiten. De feestavond was namelijk nog maar het begin van de carnavalsactiviteiten in Kudelstaart. Op 16 februari is de karloting voor de grote optocht, die drie dagen later (19 februari) door het dorp zal rijden, in samenwerking met de stichting Dag van je Leven krijgen mensen met een verstandelijke handicap hun eigen ‘onbeperkt carnaval’ op 17 februari, vast en zeker dat de kinderen zich al verheugen op de kinderoptocht op 18 februari en de ouderen (16+) op het Prinsenbal in de avond.

Thema van carnaval 2023 is ‘een verdraaid leuk carnaval’ en dat het leuk gaat worden in Poelgilderdam zijn in ieder geval alle leden van De Pretpeurders van overtuigd. Er wordt met veel plezier naar de komende festiviteiten uitgekeken!