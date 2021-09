Reanimatiecursussen in Aalsmeer weer gestart

Aalsmeer – Het is weer mogelijk om in te schrijven voor een reanimatiecursus bij Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart. Sinds 20 september is de stichting weer gestart met het geven van reanimatieonderwijs aan inwoners en bedrijven in de gemeente.

Erkende instructeurs leren de cursisten in één avond de reanimatie-vaardigheden die u nodig heeft om iemands leven te redden bij een hartstilstand. Ook leert u hoe u een AED gebruikt. Ook leren reanimeren? Schrijf dan in voor een basiscursus reanimatie. De stichting biedt ook herhalingstrainingen aan. Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website www.reanimatieaalsmeerkudelstaart.nl