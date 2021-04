Realisatie Verkeersplan centrum Uithoorn officieel van start

Uithoorn – Met het plaatsen van het eerste bouwhek door wethouder Jan Hazen, is de realisatie van het Verkeersplan centrum Uithoorn officieel gestart. Vanaf nu wordt er in 21 fases gewerkt aan een vriendelijk, groen en veilig centrum van Uithoorn.

De werkzaamheden starten twee weken later dan gepland, omdat bij de Dorpsstraat onverwacht vervuilde grond werd aangetroffen. De gemeente heeft verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om deze grond zorgvuldig af te graven en af te voeren. Wethouder Hazen: “Bij grote bouwprojecten, zoals dit project, stuiten we soms op onvoorziene omstandigheden. Natuurlijk hopen we dat we tijdens deze realisatieperiode niet vaker worden verrast en de planning bij moeten stellen.”

Wat gaat er precies gebeuren?

Naar verwachting gaan de werkzaamheden ongeveer anderhalf jaar duren. Zowel onder de grond, als boven de grond gaat het centrum dan ook helemaal op de schop. Hazen: “We doen alles in een keer: de riolering, leidingen en kabels vervangen, bestraten. De huidige brede racebaan wordt een mooie dorpsstraat en we laten onze fietsstructuur aansluiten aan die van de gemeente De Ronde Venen. Er komt een middenberm met verschillende soorten bomen en bloemen – goed voor de biodiversiteit – en er komt een mooie rotonde met daarop een kunstwerk ter ere van het 200-jarig bestaan van onze gemeente.” Tot het eind van dit jaar wordt gewerkt aan fase 1 tot en met 7, waarin de riolering, kabels en leidingen worden vervangen.

De BouwApp

We doen hard ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar de werkzaamheden zullen overlast geven. Er komt een pittige tijd aan voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrum. Om het project in goede banen te leiden, heeft de gemeente een omgevingsmanager aangesteld: Liesbeth van Boom. Via de BouwApp houdt Liesbeth belanghebbenden op de hoogte van de werkzaamheden, afsluitingen, omleidingsroutes en de planning. Via de BouwApp kan ook contact worden opgenomen met Liesbeth. Daarnaast worden in de BouwApp ook leuke dingen, zoals foto’s en filmpjes van de werkzaamheden gedeeld. Op www.uithoorn.nl/verkeersplanuithoorn staat ook een overzicht met veelgestelde vragen.