Radiotraining bij Cultuurpunt groot succes

Aalsmeer – Vera, Dante, Isabella en Fay hebben vorige week genoten van de grote finale in de studio van Radio Aalsmeer. Via Cultuurpunt Aalsmeer hadden ze zich opgegeven voor een podcast/radiotraining van zes weken. Deze werd afgesloten met een echte radio-uitzending waar ze alles wat ze hadden geleerd konden laten horen. Interviewen, radiotechniek, stemgebruik en het vertellen van goede verhalen. De training was onder leiding van Anna Maria Giannattasio en Adrie de Rooij. Anna-Maria: “Ik was onder de indruk van de slimheid en nieuwsgierigheid van deze Cultuurpunt ploeg. Zo gedegen en zo goed!”

De gastprekers waren ook niet de eerste de beste. Award winnaar en presentator Bastiaan Meijer gaf de gouden tip dat stiltes laten vallen juist perfect is. Zo praat je gast juist langer en meer. Mooiste cadeau kwam van gastspreker Herman Dummer. Het viertal was heel enthousiast over zijn uitnodiging om in het Instituut voor Beeld en Geluid een exclusieve podcast op te komen nemen tijdens de Dutch Media Week komend najaar.

De training is nog niet helemaal voorbij. Er komt deze zomer nog een excursie naar AT5 om daar de laatste fijne kneepjes van het vak te leren. Fay: “Ik vond het heel leuk. Ik heb heel veel geleerd en wil binnenkort een eigen podcast gaan maken over de overstap naar de grote school als brugpieper. Als er weer een training van het Cultuurpunt komt dan doe ik zeker weer mee!“