Radio Aalsmeer sluit het jaar swingend af

Aalsmeer – 2020 was voor iedereen een bijzonder jaar, ook voor Radio Aalsmeer. De lokale omroep heeft naast de interessante ‘normale’ programmering met bijzondere radio en tv-uitzendingen, zoals Koningsdag, dodenherdenking, de succesvolle pubquiz, kerkdiensten en de gemeenteraadsvergaderingen ook diverse evenementen in de huiskamer gebracht. De lokale omroep hoopt ook in het nieuwe jaar het geluid van verbinding te kunnen brengen!

Extra lange ‘Aalsmeer by Night’

Donderdagavond (oudejaarsavond) is er weer een extra lange aflevering van ‘Aalsmeer by Night’ op Radio Aalsmeer. De uitzending bestaat uit drie delen. Het eerste gedeelte begint om 20.00 uur en is de reguliere uitzending van ‘Aalsmeer by Night’. In dit uur de ‘Reclameplaat’, de ‘Plaat en z’n verhaal’ met Bart van Leeuwen en het actuele overzicht van de Nederlandse Top 10. Tussen 21.00 en 23.00 uur het jaaroverzicht ‘De Nederlandse Top 30 van 2020’. De 30 meest populaire en succesvolle Nederlandse producties op een rij, gepresenteerd door Meindert van der Zwaard. Het jaar 2020 wordt vervolgens dansend afgesloten met ‘The 20 Years Of Dance Mix’, gemaakt door de Aalsmeerse DJ René van Aken, ook wel bekend als de ‘Dutch Dance Detective’.

Sem deelt herinneringen

Op de eerste zaterdag van 2021 gaat Sem van Hest vanaf 10.00 uur de uitgestelde herinneringen aan 2020 van luisteraars laten horen. Er is dus nog gelegenheid om een muzikaal nummer door te geven via sem@radioaalsmeer.nl.

Dennis Kaijser op herhaling

Wekelijks wordt er in de Aalsmeerse talkshow ‘Door de Mangel’ een Aalsmeerder of Kudelstaarter geïnterviewd. Vanwege de corona-maatregelen is er nu wekelijks een herhaling van een eerder uitgezonden aflevering. Komende maandag 4 januari om 19.00 uur zal de 273e aflevering, die eerder is uitgezonden op 18 november 2019, te beluisteren zijn. In die uitzending was Dennis Kaijser te gast. De ADO Den Haag supporter vertelde dat webdesign en online marketing een ‘booming business’ is. Hij laat samen met Boy en Harm ondernemers online groeien.

‘Intermezzo’

Na het Beethoven Jaar start ‘Intermezzo’ het nieuwe jaar op maandag 4 januari om 21.00 uur met Weense invloeden en Franse luchtigheid. De familie Strauss, Jacques Offenbach en Carl Orff zijn een paar componisten waar het nieuwe jaar mee wordt ingeluid. Een Aalsmeers Nieuwjaarsconcert, dus met herkenning uit Wenen. Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Te bekijken via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.

Foto: De studio van Radio Aalsmeer.