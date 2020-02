Rabobank presenteert jaarcijfers bij Groenland

Alsmeer – Op donderdagochtend 13 februari heeft Rabobank Nederland de jaarcijfers 2019 gepresenteerd bij Groenland B.V. in Aalsmeer. Groenland en haar bedrijven ontvingen onder andere een deel van de Rabobank groepsdirectie en genodigden. Door middel van een livestream keken ook de bankkantoren mee.

John Celie, directeur Groenland: “Het is een enorme eer dat de Rabobank Groenland heeft gekozen als locatie voor het presenteren van de jaarcijfers. Ons duurzame bedrijfspand hebben wij graag beschikbaar gesteld om de Rabobank de sfeer en dynamiek van onze sierteeltbedrijven te laten ervaren.“

De Rabobank maakte tijdens de presentatie van de jaarcijfers bekend dat ze voortgang realiseren op de strategische doelstellingen ondanks uitdagende marktomstandigheden. De publicatie van de jaarcijfers is na te lezen via: www.rabobank.com.

Groenland B.V. is een holding die faciliteert in het succes van haar bedrijven: Celieplant, Bouquetnet, Bloominess, Greenpackers en Spira. Stuk voor stuk bedrijven die actief zijn in de sierteeltbranche. De ecologische manier van werken in de duurzaam gebouwde panden maakt Groenland koploper op het gebied van schoon produceren en groen ondernemen. Tevens staat naast de focus op het milieu de mens centraal bij Groenland.

Foto: Van links naar rechts: Wiebe Draijer (bestuursvoorzitter Rabobank), John Celie (CEO Groenland) en Bas Brouwers (CFO Rabobank).