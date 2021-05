Rabobank en NOC*NSF organiseren online sessie voor verenigingen.

Uithoorn – Hoe speel je in op de financiële gevolgen van de corona-uitbraak voor jouw vereniging? Van welke regelingen kan je gebruik maken en op welke kansen kan je het beste inspelen? De Rabobank nodigt jouw vereniging graag uit voor het webinar ‘Financieel gezond de crisis door 2.0’, onder leiding van Erben Wennemars en gastspreker Peter van Baak (eigenaar SponsorVisie). Erben Wennemars host deze webinars en geeft zijn visie op de huidige stand van zaken bij verenigingen.

Wat mag je verwachten?

Tijdens dit interactieve webinar wordt jouw vereniging, samen met andere verenigingen, bijgepraat over de mogelijkheden om gezond uit de crisis te komen. Je komt, mede dankzij de input van andere verenigingen, tot nieuwe inzichten en kan al direct de eerste, concrete stappen maken om de komende maanden financieel gezond te blijven. Tevens ontdek je de nieuwste (corona gerelateerde) regelingen die beschikbaar zijn voor verenigingen; bespreken we best practices op het vlak van financieel gezond blijven van andere verenigingen; leer je hoe je sponsorinkomsten kan verhogen en hoe je in korte tijd via crowdfunding geld voor je vereniging kan ophalen en krijg je tips voor mogelijke besparingen.

Data en aanmelden

Je kunt kiezen uit 2 data. Dat zijn woensdag 12 mei van 20.00 tot 21.30 uur of dinsdag 18 mei van 20.00 tot 21.30 uur. Deelname is kosteloos. Opgeven kan via emailadres: Communicatie.MRA@Rabobank.nl

Je ontvangt van ons dan een inschrijflink retour waarbij je tevens de gewenste datum kunt kiezen. Het is mogelijk en aanbevolen om met meerdere personen van één vereniging deel te nemen. Op die manier kun je de opgedane kennis binnen de vereniging meteen delen en makkelijk samen toepassen.

Achtergrond

Als onderdeel van ons sponsorbeleid wil de Rabobank, samen met partners NOC*NSF en LKCA, verenigingen écht sterker maken. De coöperatieve Rabobank gelooft in het belang en de kracht van verenigingen en ziet hen als het cement van onze samenleving.