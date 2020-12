Rabobank Aalsmeer wijzigt openingstijden

Aalsmeer – Sinds afgelopen week is het kantoor van de Rabobank op de hoek van de Zijdstraat met de Dorpsstraat niet meer de hele dag open voor bezoek. Klanten van de Rabobank zijn alle werkdagen welkom in de ochtend (van 9.00 tot 13.00 uur) voor dagelijkse bankzaken. Tevens zal de geldautomaat, die nu nog binnen staat, binnenkort verdwijnen. De automaat op het Praamplein blijft, maar wordt binnenkort overgenomen door Geldmaat. Daar merkt u verder niets van, u kunt daar gewoon blijven pinnen. Net zoals bij veel andere bedrijven maken ook Rabobankklanten steeds meer gebruik van de mogelijkheden van digitale dienstverlening.

Martina en Linda van kantoor Aalsmeer: “Afgelopen periode hebben we gemerkt dat het klantcontact intensiever is geworden. Met platforms als Facetime, Teams en Skype kun je eenvoudig in contact treden met je klant. Een toenemend aantal klanten vraagt er zelf ook om. Voor de een is dat vanwege gemak, voor de ander vanuit veiligheidsoogpunt om zo zelf ook het fysieke contact zoveel mogelijk te vermijden. Als de huidige tijd ons iets leert, dan is het wel dat steeds meer bankzaken ook prima online geregeld kunnen worden. Het is dus niet meer noodzakelijk om het kantoor hele dagen te openen. Zo houden we de rest van de dag tijd voor online contact.” Wie in de middag toch gebruik wil maken van de dienstverlening via kantoor, kan terecht in het kantoor van de Rabobank in aan de Hoofdweg 706 in Hoofddorp. Dat kantoor is iedere middag van 13.00 tot 17.00 uur geopend.

Overzicht geldautomaten

De geldautomaat binnen op het kantoor gaat weg. Martina: “Alle automaten zijn inmiddels overgenomen door Geldmaat en verdwijnen aankomend jaar bij alle grootbanken uit de bankhal. Op www.locatiewijzer.geldmaat.nl is een duidelijk overzicht te vinden van alle huidige en toekomstige Geldmaten.”

Foto: Martina en Linda en collega’s van de Rabobank zijn elke ochtend aanwezig.