Handhavingsverzoek gemeente over geluidsoverlast Schiphol

Uithoorn – Gemeente Uithoorn dient een handhavingsverzoek in bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de minister van Infrastructuur & Waterstaat. Het initiatiefvoorstel van de raad werd donderdag 25 april unaniem aangenomen. Met dit verzoek wil de gemeente effectieve handhaving realiseren en geluidsoverlast van Schiphol verminderen.

Noodzakelijk

Het is niet gebruikelijk dat een overheid, in dit geval de gemeente, juridische stappen onderneemt tegen een andere overheid, het Rijk. Maar, zo stelt Leonie de Boer, lid van de Raadswerkgroep Schiphol: “Als werkgroep zijn we blij met de vele goede gesprekken die we hebben gevoerd met vele partijen. Maar ondanks dat door veel partijen wordt erkend dat de overlast voor inwoners van gemeente Uithoorn onevenredig groot is, gebeurt er eigenlijk niks. We zien dan ook geen andere weg dan te starten met deze procedure.”

Hek van de dam

Hoewel de Aalsmeerbaan dichtbij dichtbevolkt gebied ligt, en daardoor een secundaire baan is, heeft deze het grootste deel van de groei van Schiphol opgevangen. Het aantal starts steeg van 38.239 in 2008 naar 64.472 in 2024. Een groei van 68,6% bij een totale groei van het aantal vliegbewegingen van slechts 5,1%. De structurele scheefgroei heeft geleid tot herhaalde overschrijding van het toegestane geluidsniveau van handhavingspunt 25.

Dat onderstreept Els Gasseling, ook lid van de raadswerkgroep: “Vooral sinds 2014 is het hek van de dam. Na de coronapandemie – toen werd er natuurlijk beduidend minder vaak gevlogen en konden inwoners genieten van een strakblauwe lucht zonder geluidsoverlast – wilden we nooit meer terug naar hoe het was. Toch is het weer zover. In 2024 waren er weer net zoveel starts als in ‘topjaar’ 2019.”

Brede steun

Het initiatiefvoorstel van de Raadswerkgroep Schiphol om te handhaven wordt breed gesteund door alle partijen. Er wordt erkend dat Schiphol belangrijk is, maar ook dat het tijd is om ‘de rug te rechten’. De voortdurende overschrijding raakt inwoners van Uithoorn en De Kwakel elke dag. Niets doen houdt deze ongezonde situatie in stand. Daarom steunen alle partijen het initiatiefvoorstel.

De Raadswerkgroep Schiphol betreurt dat lobby, overleg en het indienen van zienswijzen nog niet tot de gewenste verbeteringen hebben geleid. Nu die verbeteringen er met het huidige beleid van het kabinet ook niet lijken te komen, wordt deze stap gezet. Mocht het handhavingsverzoek door de minister worden afgewezen – en die kans is aanzienlijk gezien het huidige beleid van anticiperend handhaven – heeft de raadswerkgroep goede hoop dat de rechter gemeente Uithoorn wel in het gelijk stelt.

Op de foto: De Raadswerkgroep Schiphol, v.l.n.r. Leonie de Boer, Els Gasseling en Judith Beuse. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.