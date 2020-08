Raadslid Judith Keessen vertrekt bij D66

Aalsmeer – Raadslid Judith Keessen verlaat met onmiddellijke ingang de fractie van D66 Aalsmeer daar zij zich niet meer kan verenigen met de landelijke koers van de partij. Met name het Schipholbeleid is een breekpunt en derhalve besluit ze na twee jaar te kiezen voor een zelfstandig raadslidmaatschap.

Aankomend najaar beginnen de campagnes voor de Tweede Kamer verkiezingen. Aangezien Keessen daarvoor een programma moet gaan verdedigen waar ze zich niet meer mee kan verenigen, is het eerlijker om de verbinding met de partij te verbreken. Dit houdt in dat zij niet langer gebonden is aan landelijke koersen en verkiezingsprogramma’s. Wat ruimte geeft om op te komen voor de belangen van Aalsmeer.

“Blijven zou voelen als zelfverloochening, de landelijke koers druist in tegen mijn normen en waarden. Daarom is deze persoonlijke beslissing weloverwogen genomen en gebaseerd op het feit dat ik me 100 procent wil blijven inzetten voor de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Het is dan ook een voor de hand liggende keuze om op te stappen”, aldus Judith Keessen.

Foto: De fractie van D66 Aalsmeer met links (tweede rij) Judith Keessen.