Raad vergadert verder op dinsdag 1 februari

Aalsmeer – Dinsdag 1 februari vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de burgerzaal van het Raadhuis. De vergadering van gisteren, donderdag 27 januari, wordt dan vervolgd. De resterende onderwerpen zijn het vervangen van de tijdelijke lokalen van de Jozefschool, het onderschrijven van het MRA Verstedelijkingsconcept en het vragenkwartier.

Tijdens de vergadering op 27 januari werd uitgebreid gedebatterd, onder andere over het project Hoofdweg-Zuid in Kudelstaart. Daardoor is het niet gelukt om de volledige agenda te behandelen. Bij het onderwerp Warmtevisie Aalsmeer staakten de stemmen, oftewel er waren evenveel raadsleden voor als tegen het voorstel. Herstemming over dit onderwerp vindt pas plaats in de eerstvolgende vergadering, op 10 maart.

De vergadering op 1 februari gaat naar verwachting een uur in beslag nemen. Omdat het geen nieuwe vergadering is, maar een voortzetting, worden geen nieuwe onderwerpen aan de agenda toegevoegd.

De volledige agenda, inclusief alle bijbehorende stukken, zijn te vinden op de website van de gemeente. Tevens kan vanaf 20.00 uur via www.aalsmeer.nl de vergadering online gevolgd worden. Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen is publiek weer van harte welkom om de raadsvergadering in het Raadhuis bij te wonen.

