Raad vergadert over meerjarenplan Buitenruimte

Aalsmeer – Morgen, donderdag 11 juli, komt de gemeenteraad van Aalsmeer vanaf 20.00 uur bijeen in de raadzaal voor de maandelijkse raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere het Meerjarenprojectplan Buitenruimte en de strategiebepaling inzake luchthaven Schiphol. Inwoners zijn van harte welkom om de vergadering te volgen vanaf de publieke tribune.

Onderhoud en vernieuwing

Het doel van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (MPP) is om de kwaliteit van de openbare ruimte op orde te houden en te verbeteren. Het gaat daarbij om het onderhoud, de vernieuwing en de herinrichting van wegen, verlichting, kunstwerken, groen, water, spelen en riolering. Het MPP biedt een doorkijkje naar maatregelen die de komende jaren noodzakelijk en wenselijk zijn, met daarbij een planning en grove financiële doorrekening.

Strategiebepaling Schiphol

Aalsmeer heeft een unieke positie in het luchtvaartdebat. Aalsmeer is namelijk de enige gemeente in Nederland die overlast ondervindt van in elk geval drie start- en landingsbanen: de Aalsmeerbaan, de Zwanenburglaan en de Kaagbaan. Verder kunnen ook de Buitenveldertlaan en de Polderbaan zorgen voor geluid in Aalsmeer. Daarnaast wordt steeds vaker de Oostbaan als volwaardige start- en landingsbaan ingezet. En ook het proefdraaien op Schiphol-Oost zorgt voor geluidsoverlast. Kortom, het is in en boven Aalsmeer nooit stil. De overheid is, naar aanleiding van de rechtszaak van de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), gesommeerd om de belangen van inwoners voorop te stellen. Met een strategiebepaling wil de gemeente Aalsmeer inzetten op vermindering van geluid door onder andere geen nachtvluchten meer en verlagen van het totaal aantal vluchten. De kern van de voorgestelde strategie is dat gezondheid op de weegschaal van Aalsmeer altijd het zwaarst zal wegen. De gemeenteraad bespreekt donderdagavond de strategiebepaling, evenals het voorstel om 150.000 euro te reserveren om diverse onderzoeken te kunnen (laten) doen. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken staan op www.aalsmeer.nl. Via de website is de vergadering live of achteraf te volgen.