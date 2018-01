Puzzelrit RKDES vol verrassingen

Kudelstaart – Volgens jarenlange traditie start RKDES het nieuwe jaar met een puzzelrit en aansluitend de nieuwjaarsreceptie. Dit jaar werd met de puzzelrit afgelopen zondag 7 januari het groene hart van Zuid-Holland bezocht en werd de lunch genuttigd in Rijpwetering bij restaurant De vergulde vos. Er waren 34 equipes van in totaal 120 personen die werden geleid naar dorpjes en over wegen waar ze nog nooit waren geweest.

Dit dankzij de inspanning van Aad en Anita Buskermolen en Eppo Buskermolen die zoals ieder jaar de puzzelrit hadden uitgezet met de nodige verrassingen. De antwoorden van de puzzelrit werden doorgenomen tijdens de nieuwjaarsreceptie aan de hand van een mooie powerpoint gemaakt door Karin Buskermolen. Dit leverde, zoals altijd, weer de nodige discussie en hilariteit op.

Net als vorig jaar ging de eerste prijs naar de equipe van Peter van de Bergen die samen met zijn vrouw Helga en de kids Jamie en Luca de meeste punten had weten te verzamelen. Met 69 punten bleven zij op 1 punt de vier andere equipes voor die met 68 punten net te kort kwamen voor de winst.

Na de prijsuitreiking werd er nog lang nagepraat tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van RKDES. Onder het genot van een drankje werden de nieuwjaarswensen uitgewisseld en met een woordje van het hoofdbestuur is het sportjaar 2018 ook in Kudelstaart ingeluid!