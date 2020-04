Puk danst voor ouderen in Kudelstaart

Kudelstaart – Het coronavirus heeft Nederland goed in zijn macht. Het advies is dan ook om zoveel mogelijk binnen blijven en zo weinig mogelijk contact te hebben om niet besmet te raken. Een moeilijke tijd, zeker voor de ouderen die toch al zo kwetsbaar zijn. Er mogen geen activiteiten meer georganiseerd worden door bijvoorbeeld de Zonnebloem, waar veel ouderen altijd naar uitkijken en van genieten. Met elkaar een kopje koffie drinken of een spelletje spelen is voor hen nu niet mogelijk. Kortom, de dagen duren voor de ouderen extra lang.

Puk, een meisje van negen jaar, vond dat zij iets voor de ouderen moest doen. Dansen is Puk haar lust en leven, zij danst bij meerdere dansscholen. Zij heeft besloten om een dansshow te gaan geven voor de ouderen in Nobelhof en Boerhaavehof op het Ad Verschurenplein.

Op dinsdag 31 maart ging om 14.00 uur de muziek aan en begon Puk aan haar dansshow. De bewoners hebben vanaf hun balkon, of lekker in de zon in hun tuintje, genoten van haar optreden, net als vele overige toeschouwers, die uiteraard gepaste afstand hielden.

Het werd erg gewaardeerd dat een meisje van negen jaar dit voor hen kwam doen en alle kijkers waren vol lof over haar danskunst. Puk werd bedankt met een luid applaus.