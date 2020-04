Pubquizzen op Radio en TV Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag kon iedereen meedoen met de eerste ‘Mark en Eric Pubquiz Show’ op Radio Aalsmeer. Wegens het grote succes komt er aanstaande vrijdag 10 april een extra pubquiz tussen 20.00 en 22.00 uur. Met de huidige techniek en het gegeven dat iedereen thuiszit, hebben Mark en Eric dit originele idee bedacht. Vrijdag deden meer dan 55 teams mee met de quiz, die te horen was op Radio Aalsmeer en te zien was op het TV-kanaal van het radiostation. Meespelen kon via een online antwoordformulier of gewoon met pen en papier.

Meedoen met de Macarena

Het was zelfs mogelijk om elkaar te zien doordat ze de livestream tevens de ZOOM meetingroom, in beeld lieten verschijnen. “De toevoeging van ZOOM was geweldig. We hebben altijd een vast item in de show; sexy-bewegen-om-kwart-voor-negen. Dit keer vroegen we alle luisteraars mee te doen met de Macarena, wat tot prachtige taferelen leidde. We zagen iedereen in hun huiskamer vol overgave meedoen”, aldus sidekick Joyce.

Entertainment binnenshuis

De pubquiz bestaat uit meerdere vragen per categorie. In de show van afgelopen vrijdag waren dit ‘algemeen’, ‘sport’, ‘Aalsmeer’, ‘muziek’ en ‘wie is het’ waarin ook video’s van Aalsmeerders gebruikt werden om de vragen bekend te maken. “We merkten de afgelopen weken al dat dit een bijzondere tijd ging worden voor alle thuisblijvers en er een groeiende behoefte is naar een vorm van entertainment die nu binnenshuis gezocht moet worden. Gelukkig hebben we dankzij het team van Radio Aalsmeer en steun van de gemeente in de afgelopen jaren, bij de lokale zender innovaties kunnen doen waardoor we nu snel kunnen handelen in quarantaine tijd. Denk maar eens aan het tv-kanaal”, vertelt presentator Eric.

Medepresentator Mark: “We hadden van tevoren nooit gedacht dat er zoveel mensen mee zouden doen. Na afloop van de show, die normaliter een keer per maand is, hebben we op onze Instagram aan onze luisteraars gevraagd of we dit volgende week weer moeten doen. Daar is zo enthousiast op gereageerd dat we het gewoon weer gaan doen. Meedoen was en blijft gratis.”

Ga voor meer informatie naar de Instagram van de ‘Mark en Eric Show’; @markeneric, of naar markeneric.nl, radioaalsmeer.nl en op TV op kanaal 12 (Caiway).