Provincie Noord-Holland aan de slag met sport

Regio – De provincie Noord-Holland wil dat sporten en bewegen voor iedereen in Noord-Holland beschikbaar en mogelijk is. Om hieraan bij te dragen, ontwikkelt en ondersteunt de provincie momenteel nieuwe activiteiten op het gebied van sport. Gedeputeerde Sport Jeroen Olthof: “Mensen sporten steeds minder, en dat terwijl het zo ongelofelijk belangrijk is voor de fysieke én geestelijke gezondheid. Bewegen is bovendien onmisbaar in de ontwikkeling van kinderen. Daarom willen we als provincie niet stil blijven zitten en eraan bijdragen dat iedereen in contact komt met sport, kan ervaren hoe leuk het is en zich kan ontwikkelen.”

Vijf sportdoelen

De activiteiten van de provincie richten zich op vijf doelen uit het nieuwe sportbeleid. De provincie wil in de eerste plaats Noord-Hollandse gemeenten waar nodig ondersteunen bij hun sportbeleid. Door bijvoorbeeld regionale samenwerkingsverbanden op te zetten tussen gemeenten, wordt kennisuitwisseling makkelijker en kunnen zij van elkaars acties leren. Ook biedt het kansen om samen activiteiten te ontwikkelen.

Talentontwikkeling en beleid

Naast de ondersteuning van gemeenten heeft de provincie als doel regionaal sporttalent verder te helpen. Er zijn in Noord-Holland meerdere lokale en regionale initiatieven voor talentontwikkeling. De provincie gaat met deze initiatieven in gesprek om te kijken waar en hoe de provincie een rol kan spelen en initiatieven eventueel aan elkaar kan verbinden. Ook inclusiviteit in de sport is een belangrijk speerpunt. Jeroen Olthof: “Iedereen moet kunnen sporten en iedereen moet zich welkom voelen in de sport. Welke gender of afkomst iemand ook heeft, jong en oud, met of zonder beperking, het moet niet uitmaken. Ik kijk ernaar uit om als provincie bij te dragen aan evenementen en initiatieven die zich hiervoor inzetten, zoals de Special Olympics, het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking.”

Beweegvriendelijke omgeving

Door een beweegvriendelijke buitenomgeving te creëren wil de provincie het inwoners mogelijk maken, hen enthousiasmeren en uitdagen om te bewegen en te sporten. Dit doet de provincie door ook met een sportblik te kijken naar de inrichting van de openbare ruimte. Denk daarbij aan het aangeven van afstanden op het asfalt bij de aanleg van fiets- of wandelpaden, of het creëren van mooie kanoroutes. Tot slot gaat de provincie onverminderd door met de sponsoring van (top)sportevenementen. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op de website van de Provincie: www.noord-holland.nl.

Foto: Schoolkorfbal 2024 in Kudelstaart (foto aangeleverd).