Aalsmeer – Donderdag 6 december stonden beroepsvisser Theo Rekelhof en Henk de Gooijer in alle vroegte op de groothandelsmarkt Rungis in Parijs. Aldaar werd de Westeinderpaling gepromoot.

Voor de Fransen is gerookte paling een delicatesse. De promotie van de paling uit Aalsmeer was op uitnodiging van Maxime Francois van Fleur-Assistance en Mark Leegwater van Bloom Partner. Het laten proeven was een groot succes.