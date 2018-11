Project ‘Plant in de Klas’ op basisschool de Zon

De Kwakel – Exportbedrijf OZ Planten en telersorganisatie Air so Pure werken samen aan een gezondere en groenere leeromgeving, nu voor de kinderen van Basisschool de Zon in De Kwakel. Op maandag 12 november heeft plantenexporteur OZ Planten, onderdeel van Dutch Flower Group, een bezoek gebracht aan basisschool de Zon, om daar uitleg te geven over de luchtzuiverende werking van planten.

Aansluitend konden de kinderen zelf planten uitzoeken om deze een mooi plekje in de klas te geven. Ramon van Kessel, E-commerce manager van OZ Planten verzorgde deze informatieve ochtend voor de leerlingen. Binnen zijn dagelijkse activiteiten houdt hij zich bezig met duurzame initiatieven van het in de Kwakel gevestigde bedrijf. “De leerlingen leren op deze manier meer over de werking van de planten en kunnen dat meteen ervaren in hun eigen lokaal. De lokalen zijn nu een stukje sfeervoller en tegelijk gezonder”, aldus Maaike Berbee, directrice van Basisschool de Zon.

Flessenactie

De aanleiding van dit initiatief was een overleg tussen de ouderraad van de Zon en OZ Planten, met als doel de school een stukje groener en gezonder te maken. Om een deel van het project ‘Plant in de Klas’ te financieren, is er door de leerlingen van de Zon een flessenactie gehouden, wat €162,- heeft opgebracht. Door COOP De Kwakel Rehorst is dit bedrag aangevuld tot € 200.-. Telersvereniging Air so Pure, partner van OZ Planten reageerde zeer enthousiast op het initiatief en heeft de luchtzuiverende planten gesponsord. OZ Planten zorgde bij deze actie voor de zogenaamde watergeefsystemen waar de planten in geplaatst werden. Door deze systemen hoeven de planten, maar om de 2 tot 3 weken water te krijgen.



Gezonder binnenklimaat

Buiten de klaslokalen om, zijn ook de overige ruimtes in de school inmiddels voorzien van groene planten. Mixt Creations, Jodeco Glass en Lechuza hebben diverse potten, glaswerk en materialen beschikbaar gesteld, om Basisschool de Zon een nog fijnere werk- en leeromgeving te maken. Planten zorgen namelijk niet alleen voor een gezonder binnenklimaat, maar dragen ook bij aan het welzijn van de leerkrachten en leerlingen.