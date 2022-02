Prinsenbal voor jong en oud in Poelgilderdam!

Kudelstaart – De carnavalsoptochten voor kinderen en volwassenen gaan in Kudelstaart niet door, maar er gaat toch wel feest gevierd worden in Poelgilderdam. De corona-maatregelen worden vanaf vandaag, vrijdag 18 februari, versoepeld en vanaf volgende week vrijdag 25 februari hoeft geen afstand meer gehouden te worden en mogen de mondkapjes (schoon) de kast in.

Het mag weer en dus is het bestuur van Carnavalsvereniging De Pretpeurders bijeen gekomen en presenteert op zaterdag 26 februari Carnaval 2022. Deze dag wordt een Prinsenbal georganiseerd voor jong en oud. Het Kinder Prinsenbal (jeugd tot 16 jaar) is van 18.11 tot 19.31 uur en de toegang is gratis.

Vervolgens worden de volwassen (16+) liefhebbers welkom geheten vanaf 20.11 uur voor het bekende Prinsenbal. Tot 01.00 uur staat onder andere polonaise lopen op het programma. Uiteraard wordt van alle feestgangers verwacht dat zij in een passend (carnavals)-tenue naar de feestzaal (dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart) komen. Thema dit jaar is ‘Carnval’.

Kaarten voor het Prinsenbal 16+ kosten 10 euro per stuk en zijn vanaf maandag 21 februari (alleen tegen contante betaling) te koop bij Top Slijter Van Lammeren in Winkelcentrum Kudelstaart.