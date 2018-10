Prijzen voor winnaars kleurwedstrijd

Aalsmeer – Dat de Rabo Kindermiddag tijdens de feestweek Aalsmeer altijd druk bezocht wordt, is al jaren bekend. Maar dit jaar organiseerden de medewerkers van het Rabobankkantoor in de Zijdstraat er een leuke kleurplaatwedstrijd voor de jonge bezoekers bij. De Kindermiddag stond in het teken van Brandweerman Sam en Julia & Sara. Kinderen konden tussen de optredens door kleuren bij de Rabostand. Iedereen kreeg na afloop van de leuke optredens drinken, fruit en een kleurplaat mee die later ingeleverd kon worden. Dit alles in een Rabobank pin-pin-tas.

PinPin de Pinguïn

De Rabo PinPin is een coole zakgeld app. Kinderen leren samen met PinPin de Pinguïn van alles over de wereld van geld. Hoe is het bijvoorbeeld om te sparen of juist om veel uit te geven? Ouders kunnen zien hoe hun kind met digitaal geld omgaat. Zo kunnen zij gemakkelijk samen met hun kind in gesprek gaan over de waarde van geld.

Drie winnaars

Uit de vele ingeleverde kleurplaten zijn drie winnaars getrokken. De drie winnaars zijn Daphne de Jager, Jorn Bolder en Loua Wiesener. Vorige week kwamen deze winnaars enthousiast naar het kantoor van de Rabobank om de prijzen in ontvangst te nemen onder het genot van gebak en limonade.

Volgend jaar viert de feestweek Aalsmeer een jubileum en gaat de Rabobank extra uitpakken tijdens de kindermiddag. Wordt vervolgd!