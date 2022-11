Prijzen voor Sjoelclub Aalsmeer op Koppeltoernooi

Aalsmeer – Na twee jaar van uitstel, werd afgelopen zaterdag dan toch het 40e Koppeltoernooi van Sjoelclub Aalsmeer gehouden. Een mooi oefentoernooi voor het NK Koppelen op zaterdag 19 november in Barneveld. Het toernooi is gewonnen door Jan Drent en Jacqueline Heijnis (A-Klasse) met een gemiddelde van 122,20. Patrick Haring en Cock Tukker van Sjoelclub Aalsmeer werden tweede met 119,97. Tim van Tiem en Wim Voorbij werden derde met 118,07 gemiddeld.

De B-Klasse was een Aalsmeerse aangelegenheid. Albert Geleijn en zus Betty Jacobs werden eerste met 111,53 gemiddeld. Kees Kuypers en Tiny Amsing tweede met 109,10 en Marja Springin’tVeld en Hans van Leeuwen derde met 106,67. De C-Klasse werd voor Aalsmeer vertegenwoordigd door Karin Dijkstra en Anneke van Dijk middels een derde plaats (95,87 gemiddeld). Theo van Leijden en Paula van der Jagt wonnen de D-Klasse met 94,33 gemiddeld. De eer van Sjoelclub Rijsenhout werd hoog gehouden door Jan en Nel Joore met de derde plaats en 88,83 gemiddeld. In de E-Klasse was de familie Siebeling nadrukkelijk aanwezig. Walter en Martha werden eerste met 84,73 gemiddeld. Sjaak en kleinzoon Olek vielen net buiten de prijzen met 82,37 en een vierde plaats.

De volgende competitieavond is vanavond, donderdag 10 november, en begint om 20.00 uur in het Dorpshuis van Kudelstaart. Nieuwe leden zijn ook welkom, na aanmelding via de website. Kijk voor meer uitslagen en informatie op www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Foto: Podium B-Klasse: Marja Springin’t Veld en Hans van Leeuwen (3e), Kees Kuypers en Tiny Amsing (2e) en Betty Jacobs en Albert Geleijn (1e).