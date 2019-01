Prijzen uitgereikt tijdens SPIE-receptie

Aalsmeer – De jaarlijkse receptie van SPIE vond vrijdag 4 januari plaats en het bestuur van de Pramenrace mocht vele belangstellenden welkom heten in de Zotte Wilg. Onder de prachtige ‘kerstballen-lamp’ werden de aanwezigen welkom geheten, getrakteerd op een drankje en natuurlijk is er geproost op een mooi evenementen-jaar.

Etentje en Rode lantaarn

Ook werden tijdens de receptie enkele prijswinnaars in het zonnetje gezet. Een onafhankelijke jury heeft namelijk een selectie gemaakt welk team uit eten mag met de jury vanwege de originele bijdrage aan de Pramenrace. Gekozen was voor Mixed team van ’t End, Aaltje Bagger, Uniek, 10 Pk en Kung Fu Penta’s en deze vijf hadden een persoonlijke uitnodiging gekregen van het bestuur. Het zijn de teams Uniek en Aaltje Bagger die aan mogen schuiven aan tafel met SPIE en dus een etentje hebben gewonnen met het bestuur.

De Rode Lantaarn is eveneens uitgereikt tijdens dit gezellige treffen voor liefhebbers van dit typisch Aalsmeerse evenement op de tweede zaterdag in de september. Deze prijs voor de hekkensluiter viel De Stenhuismaatjes ten deel en het team gaf aan blij te zijn met deze best bijzondere prijs.

Nieuw bestuurslid

De toch wel meest positieve mededeling van het bestuur was dat ook dit jaar de Pramenrace gaat plaatsvinden. Erna, Marlon, Arnaud en Jan hebben zelfs versterking gekregen. De enthousiaste Sebastiaan Ramp is toegetreden tot het bestuur en hier is het viertal uiteraard bijzonder blij mee.

Nominatie wethouder

Namens de gemeente was wethouder Robbert-Jan van Duijn aanwezig op de receptie, zelf overigens ook een enthousiast deelnemer. Wethouder van Duijn is genomineerd voor de titel ‘beste bestuurder van Nederland (onder de 40 jaar)’. Misschien was hij er ook wel om stemmen te winnen… Nee, Robbert-Jan is bescheiden, maar deze titel zou toch wel een geweldige opsteker zijn voor hem en voor Aalsmeer. Stemmen kan tot en met 13 januari. Doen!

Vuur en Licht, Feestweek en Pramenrace

Alvast noteren, de Pramenrace vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 september. En, ook om op te verheugen: Vuur en Licht op het Water op 8 september en de Feestweek van 8 tot en met 14 september.

Foto: www.kicksfotos.nl