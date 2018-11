Prijsuitreiking project Waste Away op Thamen

Uithoorn – In de week voor de herfstvakantie deden alle tweedeklassers op Thamen mee aan het project Waste Away. In dit leerzame project werden de leerlingen bewust gemaakt van de invloed van de mens op de natuur en het milieu.

Zo zijn de leerlingen naar het afvalscheidingsdepot geweest, waar ze een rondleiding kregen en in een quiz vragen moesten beantwoorden. Ook hebben ze op school posters gemaakt met daarop tips, een slogan én afval dat ze buiten de school hadden gevonden.

Afgelopen donderdag werden de winnaars van de quiz en de posterwedstrijd bekend gemaakt: klas 2m1 bleek bij beide onderdelen de beste. De prijzen, waaronder een lekkere slagroomtaart, werden uitgereikt door Hans Bouma, die als wethouder onder andere verantwoordelijk is voor de leefomgeving en duurzaamheid in de gemeente Uithoorn.

Een aantal van de gemaakte werken zal op termijn tijdelijk in het gemeentehuis komen te hangen.

Foto: Een trotse klas 2m1 met wethouder Bouwma.