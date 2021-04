Prijs van Boerenvreugd voor Sanne, Ziva en Fabian

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd is nog altijd gesloten voor publiek, maar kijkt terug op een geslaagde Paasactie. Gedurende drie weken konden kinderen tijdens een wandeling om het boerderijterrein in de Hornmeer op zoek gaan naar paasitems. Bij ieder item stond een letter. De letters samen vormden een woord.

Dat de Paaswandeling in de smaak viel, bleek wel uit de vele inzendingen. De brievenbus bij de kinderboerderij stroomde vol met goede antwoorden. De juiste oplossing moest zijn: Paashaas. Uit alle inzendingen zijn drie prijswinnaars getrokken: Sanne, Ziva en Fabian. Het drietal kwam vrolijk de prijs bij de kinderboerderij in ontvangst nemen.

Jonge dieren

Een wandeling om Boerenvreugd maken, is nog steeds een aanrader. Weliswaar zonder kans op een prijs, maar binnenkort, bij mooi weer, gaan alle jonge dieren het terrein verkennen. Er zijn diverse geitjes en schaapjes geboren. Zo is dwerggeit Ariël bevallen van een flinke zoon. De kleine man is vrolijk en heel nieuwsgierig. Het geitje heeft de naam Ciske gekregen. Geit Jennifer heeft de vrijwilligers flink verrast. Ze waggelde half maart over het terrein, zo dik was ze. En begrijpelijk, Jennifer heeft een prachtige drieling op de wereld gezet. De drie meiden heten Carin, Cathleen en Christel (C3). En de nieuwste aanwinst bij de schapen is een klein, zwart lammetje. Al een dag na z’n geboorte ging het dier op onderzoek uit. Voor dit ukkie is gekozen voor de toepasselijke naam Calimero.