Pretzel op bezoek in Wereldwinkel

Aalsmeer – Het fairtrade chocolademerk Tony’s Chocolonely blijft nieuwe smaken uitbrengen. Nu hebben ze donkere melkchocolade. Met 42% cacao is deze chocolade duidelijk sterker van smaak dan de gemiddelde melkchocolade. Naast de gewone reep, is er ook een reep met de smaak donkere melk-pretzel-toffee! Een beetje bitter van de chocolade, een beetje zout van de pretzel en een beetje zoet van de toffee. En een hele hoop lekker!

En vooral de nieuwe pretzel/toffee smaak zorgde voor een lach, want een van de grote fans van het chocolademerk heeft een hond genaamd Pretzel. Franka komt vaak langs in de Wereldwinkel om alle smaken van Tony’s te proberen (regelmatig met haar hond). Of gewoon nog een keer te eten, en nog een keer… Daarom mocht Franka, samen met Pretzel, afgelopen vrijdag een nieuwe reep komen halen bij de Wereldwinkel Aalsmeer. Kom ook binnenkort eens de heerlijke chocolade proberen.

De Wereldwinkel is gevestigd in de Zijdstraat 15. Kijk voor meer informatie op de website www.wereldwinkelaalsmeer.nl