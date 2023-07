Pre-sale De Nieuwe Connectie groot succes

Uithoorn – In Uithoorn wordt op de voormalige locatie van de busremise van Connexxion door UBA een mooi nieuwbouwplan gerealiseerd met 62 koopwoningen; zowel rijwoningen als tweekappers. Vorige maand zijn door de betrokken makelaars – Koop Lenstra makelaars en EKZ makelaars – in de zogenaamde pre-sale fase de eerste gesprekken gevoerd met geïnteresseerde kandidaten. Veel belangstellenden hadden zich hiervoor ingeschreven en hun voorkeuren kenbaar gemaakt.

Inmiddels is in een maand tijd al meer dan 70% van de woningen verkocht en er lopen nog enkele opties. Ook de omgevingsvergunning is inmiddels afgegeven door de gemeente. Na de bouwvakvakantie wordt in het najaar een start gemaakt met de verdere voorbereidingen voor de realisatie van dit project.



Na de pre-sale fase start de reguliere verkoop en kunnen geïnteresseerden in aanmerking komen voor de nog beschikbare woningen. Inschrijven kan via de website www.denieuweconnectie.nl. De woningen zijn energiezuinig (gasloos) en gesitueerd op een centrale locatie nabij uitvalswegen en de toekomstige (2024) Uithoornlijn met een rechtstreekse verbinding naar Amstelveen en Amsterdam.



Op zaterdag 15 juli a.s. is er van 10.00 tot 14.00 uur een verkoopmanifestatie bij het kantoor van UBA (het ontwikkelende bouwbedrijf) aan de J.A. van Seumerenlaan 4 in Uithoorn. U kunt dan meer informatie krijgen over het project en de laatste beschikbare woningen.

De makelaars, de ontwikkelaar, de bouwer, de architect en de Rabobank zijn aanwezig om bezoekers alle gewenste informatie te geven. Voorlopig is dit één van de laatste grote nieuwbouwprojecten in Uithoorn.