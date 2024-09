Pramenrace: ‘Kaas rollen’ en startvolgorde

Aalsmeer – Niet knikkeren om de snelste tijd en dus een laag startnummer, ook geen klompenrace of een hoepelwedstrijd, maar kazen rollen moesten de deelnemers aan de Pramenrace afgelopen maandag in de feesttent. De kaas moest in gootdeeltjes naar de overkant gerold worden, natuurlijk zo snel mogelijk. En om het wat moeilijker en uitdagender te maken, was halverwege een hindernis (bukken) door SPIE aangelegd. De teams, die als eerste aan de beurt waren, moesten het ‘kaas rollen’ nog even uitvinden, maar bij de volgende deelnemers ging het steeds soepeler. Goed kijken hoe de ‘concurrent’ het doet en dan een strategie maken. Aanstaande vrijdag 13 september is er het palaver en dienen vanaf 20.00 uur de startzakken opgehaald te worden. SPIE zit voor alle deelnemers klaar in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. En zaterdag 14 september, de dag van de Pramenrace eerst vroeg in de ochtend naar de Drive-Thru en om 12.00 uur klaar voor de start bij de Pontweg. Het ‘kaasrollen’ (snelste tijd na aftrek strafpunten) is gewonnen door As’t maar drijft (snelheid), De Bokkenlullen (bokken), Stuurloos (dames) en Optimale Achterblijvers (recreanten). Deze teams mogen elk in eigen categorie zaterdag als eerste de Ringvaart opvaren. Onderstaand de volledige uitslag van het ‘kaas rollen’ en deze lijst is gelijk de startvolgorde.

Categorie snelheid:

As’t maar drijft, Abra-CaHaDiBa Racing-team, Aquaprama, Stenhuismaatjes, DIP, ‘t Molmmegoedje, De Barrel, Union junior en Witte wieven/witte van Leeuwen.

Categorie bokken:

De Bokkenlullen, de Poddeworsten, Epoxi Praam van Piet van Pa, Peditum Pramos, The DPB’s & Vitanic, De Linkeballers, De Lillike Draeck, Proost Aalsmeer, Net op tijd, Boerrito’s, Blick Black Bjoetifoel, De Achterste Zaal, De Poelbandits, de Raketjes, De BierBaron, Fakebok, De Gemiste Kans, Beerlyafloat, Meiden van Holland, Mooie Mannen B.V., De Wijzen uit het Oosten, De Kloothommels, Bubbels is de basis, De Vreemdgaanders, De stoere boere, De Welvaartsbuikjes, Titanic, De Ideale Schoonzonen, De Sjeffies, Abracahadiba, Piet Keuregies Preem, Aalsmaar Meer, ’t Schip, Kees K en de Gotmajoor, Rode Lantaarns 2, Rentapraam, De Vreeselijke Vreekens, Feestvaarders, Tuuteblik, Galliërs, Proost, Mollie & co, Gang is Allus, Team Pannaakoek, Wrakhout, Hengstenbal, De Buertskippers, De kleine Brug en De Meubeltjes.

Categorie dames:

Stuurloos, Praamangels, 10PK, Kurkdroog, De Tollemetuiten, Bubbels, De meides van…, Vaart lekker, ‘t Knibbelspul, Badgirls, The Aalscoholics, Bij elkaar gepraamd zooitje, Late Bloomers.2 en De opstoppers.

Categorie recreanten:

Optimale achterblijvers, Simpelzat, Lust en bedrog, Aangeschoten wild, Le Sac Chauve, De rode schoentjes, Vins woensdagavondborrel, De Oude Veiling, La Banane Panthère Rose, Eendje kan geen kwaad, Fust Fanaten, Freddy, Vol Gas, Waterpas, Duikbootvereniging De Gladde Snorretjes, Tik ‘m aan, After-Dorst, Praam Zonder Naam, Mozes, Datifloteam, Tot dat ‘t zinkt, Fata Morpraama, Westwijnders, No Stress, De Zwervende Praam, Alle bochten rechtdoor, de Prutpraam, De Pitspoezen, Van begin tot ‘t end, Ons Praem, Team 188, De Farregatters, Kees Bonkezak, Adelante, Team HoutOp, Team Hatseflats, De Dubbele Bojum, Plan B, Goud&Nieuw, Mixed team van t’end, De Bierbende, Boktails, Op de valreep, Poeltoeters, Alles Best, Tietenblik, Ketelbinkies, Fc Zuipschuit, Tied Zat, ‘t Witje, Ome Dirk, Prins Albert, Rondje Omweg, All Stars, Baggerbanjers, Oversharing, De Kornuiten, Team Teer-ing praam, Kung Fu Penta‘s, Bejaardenclub ‘De Anjers’, Vrouwmiboot, Beun & Kleun B.V., De Natte Snorretjes, Natte Nellie’s, De Tur-Bootjes, Heavy Dreamers, De Borrelschuit, Bovenlanden, De Zuipschuit, Grote spelers, De doordrinkers, Ramco, Aprameja, De Vlijtbuiters, De Drijvende Makkertjes, De Wrakhoutjes, 6 Provincies, (Vrij) gezellig, ’t Vochtige Onderkantje, Bootje Import, Het D[r]onkere End, Von penta, Black Pearl, Pino en De Zwarte Ruiter.

Kijk voor meer nieuws over de Pramenrace in de Praambode.

