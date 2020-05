Pramenrace alternatief: “Het is corona-proof”

Aalsmeer – Met pijn in het hart heeft het bestuur van Stichting Pramenrace in Ere het besluit moeten nemen om de 35ste editie van de Pramenrace niet door te laten gaan. Dit besluit heeft het bestuur in overleg met de gemeente genomen.

Maar Spie zou Spie niet zijn als er niet iets wordt bedacht waar iedereen toch aan kan deelnemen en dus wil het bestuur alle deelnemers, medewerkers en sponsors vragen zaterdag 12 september toch vrij te houden. Wat het alternatief is, wordt later dit jaar bekend gemaakt.

”Het bestuur is nog heel druk bezig en nog niet alles is rond. Maar, het alternatief is corona-proof. Dus zorg dat je 12 september beschikbaar bent”, aldus voorzitter Erna van den Heuvel.

En noteer alvast zaterdag 11 september 2021: Pramenrace! Natuurlijk hoopt iedereen hier weer een knallend Aalsmeers feestje van te mogen en te kunnen maken.