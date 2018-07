Prachtige ode aan Coq Scheltens

Aalsmeer – Tot en met aanstaande zondag 29 juli zijn er tekeningen, schilderijen en vazen te zien van de enkele jaren geleden overleden kunstenaar Coq Scheltens. De pentekeningen van herkenbare elementen en monumentale gebouwen zijn werkelijk prachtig, tot in detail uitgewerkt. Leuk en lief zijn de verschillende tekeningen over indianen en over de rode poes, die door Coq Scheltens ook is vereeuwigd op vazen en zelfs op een paar gymschoenen.

Geweldig zijn de diverse strips en lees vooral de verhalen op de volle tekeningen over politiek Aalsmeer, de krant en andere onderwerpen. Zoek bekenden, want tussen de vele kopjes is menig bekend inwoner te vinden. Oud-wethouders hebben een plaatstje gekregen en ook oud-burgemeester Pieter Litjens heeft een plek veroverd op een tekening van Coq Scheltens.

En dan zijn in het Oude Raadhuis ook nog vele boeken en tijdschriften in te zien waaraan deze Aalsmeerse kunstenares haar creatieve medewerking heeft verleend. Een aanrader deze expositie, die eigenlijk nog wel een maandje langer aandacht verdiend in de sfeervolle monumentale tentoonstellingsruimte in de Dorpsstraat 9 in het Centrum. Wie weet neemt KCA, die deze ode aan Coq Scheltens samen met haar familie organiseert, hiertoe het besluit.

Zo niet, dan deze donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag zeker een kijkje gaan nemen en voor wie een aandenken overweegt: Er is een aantal werken te koop voor schappelijke prijzen, variërend van 10 tot 30 euro. Het Oude Raadhuis is (gratis) te bezoeken al deze vier dagen tussen 14.00 en 17.00 uur.