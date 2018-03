Prachtige macrofoto’s bij Fotogroep Aalsmeer

Aalsmeer – Vorige week werd de derde ronde van de interne competitie van Fotogroep Aalsmeer gehouden. Het thema van deze competitieronde was ‘Macro’. Vele clubleden hadden zich aardig verdiept in deze vorm van fotografie, waarbij de kleinste details zichtbaar worden. De clubleden mochten zelf een onderwerp te kiezen.

Kleur en Zwart-wit

Op de competitieavond werden de ingeleverde foto’s genummerd en anoniem op tafels tentoongesteld. Alle aanwezige leden gaven vervolgens punten aan elke foto, verdeeld in de categorieën Kleur en Zwart-wit. Na enig rekenwerk werd de uitslag aan het einde van de avond bekend gemaakt. Winnaar in de rubriek Kleur is John Kochen met zijn foto van een spin (zie foto). De tweede plaats is voor Marlien Smit, die ingezoomd had op een doosje lucifers. Jan Kohl eindigde op plaats drie met een in beeld gebracht pootje van en rivierkreeftje.

Dezelfde Jan Kohl ging er met de winst vandoor bij de Zwart-wit foto’s. Zijn haarscherpe afbeelding van een blad met haar nerven kreeg veel lof van zijn clubgenoten. Ook in deze rubriek eindigde Marlien Smit op de tweede plaats, dit keer met een close-up van een uitgesleten huissleutel. De kever van Anton van Overveld werd derde. De winnende foto’s zijn te zien op www.fotogroepaalsmeer.nl

Lezing Bas Meelker

Maandag 12 maart staat de clubavond van Fotogroep Aalsmeer in het teken van de lezing van de bekende landschapsfotograaf Bas Meelker. Deze lezing, om 19.30 uur in het Boerma Instituut aan de Legmeerdijk, is ook toegankelijk voor andere belangstellenden. De toegang bedraagt 10 euro. Stuur een e-mail naar info@fotogroepaalsmeer.nl om zeker te zijn van een plekje!