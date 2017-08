Praambode in de maak!

Aalsmeer – Nog een maandje en dan bruist Aalsmeer weer. Tijdens de vakantie wordt het even rustig, maar niet voor de redactie van de krant. Hard gewerkt wordt aan een nieuwe Praambode. Geweldig om te doen. In deze special weer allerlei informatie over de route, de opdrachten en de spelregels. Natuurlijk ook leuke roddels, nieuws van het bestuur en andere wetenswaardigheden. De redactie hoopt ook dat teams een bijdrage willen leveren aan deze gezellige krant. Stel je (nieuwe) team voor of vertel waarom je al ruim tien jaar aan dit evenement deelneemt.

Thema is dit jaar ‘Zoek ’t uit’ en dit is natuurlijk een breed begrip. Hoe gaan de teams verkleed, hoe zoeken ze het uit? De Pramenrace is natuurlijk niet effe een stukje varen. Nee, van de teams wordt verwacht dat ze diverse opdrachten vervullen. Een daarvan is al bekend gemaakt. Dopjes sparen voor de stichting Blindengeleide hond en deze dienen ingeleverd te worden bij de IJzerenbrug. Heel benieuwd of de juryboot de grote hoeveelheid dopjes (er wordt volgens zeggen al flink gespaard) aan kan.

Voor wie alle informatie op de voet wil volgen, is er vanaf vandaag iedere zaterdag SPIE radio op Radio Aalsmeer. Lekker een beetje slap ‘lullen’, zeggen de heren en dames van het bestuur, maar er zit geheid bruikbaar nieuws bij. Mis het niet!

Het wordt natuurlijk ook allemaal op papier vastgelegd, in de Praambode. Iets te vieren, nieuws over de praam, het team of iets kwijt over het gekozen thema? De redactie is heel benieuwd en hoopt vele verhalen te mogen krijgen. Deze kunnen (liefst met foto) gestuurd worden naar redactieaalsmeer@meerbode.nl. Doen hoor! Uiteraard geen Praambode zonder advertenties en aan de inhoud hiervan wordt altijd veel aandacht besteed. Een hele beste promotie en wie dit ook wil kan een plekje in de Praambode reserveren via verkoopaalsmeer@meerbode.nl. Teksten en advertenties aanleveren kan tot eind augustus. Dus voor nu, hup aan de slag!