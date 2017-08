P+R Abcoude uitgebreid met 50 parkeerplaatsen

De Ronde Venen – Het P+R-terrein bij NS-station Abcoude is vergroot en verbeterd. Het vernieuwde terrein is dinsdagmiddag 29 augustus door Alberta Schuurs, wethouder Verkeer van gemeente De Ronde Venen, officieel in gebruik genomen. De uitbreiding is een project van Goedopweg, het samenwerkingsverband van overheden en werkgevers om de regio Utrecht bereikbaar te houden.

De capaciteit van het P+R-terrein in Abcoude is uitgebreid met 50 parkeerplaatsen, waarmee het totale aantal parkeerplaatsen van het zuidelijke parkeerterrein op 110 komt.

Op de P+R waren regelmatig alle parkeerplaatsen bezet. Naast de uitbreiding zijn ook alle bestaande parkeerplaatsen opnieuw bestraat. Aan de groene inpassing van het terrein wordt komende tijd nog verder gewerkt. Al eerder is het aantal fietsklemmen bij het Station Abcoude onder de vlag van Goedopweg vergroot.

Om de uitbreiding te vieren krijgen gebruikers deze week ’s ochtends en ’s avonds gratis koffie of thee aangeboden (tussen 7.30 en 9.00 uur en 17.00 en 18.00 uur). Ook ontvangen automobilisten een financiële vergoeding van 20 euro voor hun eerste OV-dagen wanneer zij zich registreren via de ‘Neem een OV-dag’ app van Goedopweg.

Minder overlast

Wethouder Schuurs: “Door het tekort aan plaatsen bij het station Abcoude parkeerden mensen vaak in de wijken. Ook werd de doorgang op bedrijventerrein Hollandse Kade soms belemmerd door geparkeerde auto’s. De gemeente kreeg hier regelmatig klachten over. Ik ben daarom blij dat het P+R-terrein is uitgebreid. Met de uitbreiding van de P+R wordt het weer aantrekkelijk om van station Abcoude gebruik te maken en vermindert de overlast voor omwonenden.”

Bereikbaarheid in de regio

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (mobiliteit) tot slot: “Goedopweg wil de bereikbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van de OV-knooppunten in de regio Utrecht verbeteren. De uitbreiding van de P+R is bedoeld om het parkeren bij het station en verder reizen per trein te bevorderen en zo de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.”

Foto: Wethouder Alberta Schuurs rijdt door een lint en opent daarmee officieel het uitgebreide P+R-terrein in Abcoude.