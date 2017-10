Vinkeveen – Woensdagmiddag 18 oktober heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden op de N201 nabij Vinkeveen, tussen een overstekende scooterrijdster en een automobilist. De vrouw op de scooter ( een postbezorgster) stak de N201 over om post bezorgen, waarbij zij vermoedelijk de naderde auto niet heeft opgemerkt. De auto raakte de vrouw, waarbij zij ernstig gewond is geraakt. Zij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De automobilist kwam met de schrik vrij.