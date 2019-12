Poppodium P60: Stones Sessions live

Amstelveen – Op vrijdag 6 maart brengt Stones Sessions het oeuvre van The Rolling Stones naar Amstelveen! In de band jonge muzikanten uit bands als Nielson, The Royal Engineers, Lisa Lois en Money & The Man komen optreden in poppodium P60.

Stones Sessions bestaat uit vijf jonge, talentvolle muzikanten van onder andere de band van Nielson, The Royal Engineers, Lisa Lois en Money & The Man. Zij storten zich op het rijke oeuvre van The Rolling Stones. Geen saaie, stoffige coverband met pruiken. Nee, deze jonge honden van eigen bodem, verenigd in de Stones Sessions, duiken vol overgave op alles wat de Stones met zich meebrengen.

Rock ’n Roll monumenten als Satisfaction, Paint it Black en Jumping Jack Flash worden aaneengeregen met parels als Angie en Wild Horses. Passie, vuur en overtuiging tekenen de wijze waarop de Stones Sessions het oeuvre van de Rolling Stones bij de lurven pakken en over hun publiek uitspuwen.

Vrijdag 6 maart in P60 Amstelveen. Tickets vanaf 16.50 euro (inclusief service kosten). Kijk voor meer informatie op www.p60.nl.